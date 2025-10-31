Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 840 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mersin'de çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 840 gram bonzai, 80 gram amfetamin ham maddesi, 100 mililitre aseton, 10 gram esrar ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
