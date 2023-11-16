Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenin şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak arama yapan ekipler, 10 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN