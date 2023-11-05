Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada Erdemli, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği 4 ayrı operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 38 gram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, 230 gram kenevir tohumu, 8 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.