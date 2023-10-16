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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 402 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.