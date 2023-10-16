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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 402 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda 402 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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