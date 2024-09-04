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Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 212 kök kenevir, 2 bin 697 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, 3 şahsın kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiği uyuşturucunun ticaretini yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheli şahısları yakaladı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 212 kök kenevir, 2 bin 697 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Güvenlik Jandarma Kenevir 3-sayfa Güncel mersin

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