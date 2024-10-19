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Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13 bin 420 sentetik hap, 1 kilo 275 gram bonzai, 1 kilo 170 gram metamfetamin ve 395 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Mersin'de jandarmanın uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda; 13 bin 420 sentetik hap, 1 kilo 275 gram bonzai, 1 kilo 170 gram metamfetamin, 395 gram kubar esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği 2 ayrı operasyonda şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 13 bin 420 sentetik hap, 1 kilo 275 gram bonzai, 1 kilo 170 gram metamfetamin, 395 gram kubar esrar ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 TL'ye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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