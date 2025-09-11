Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs yakalandı. Operasyonda 40 gram kokain, 10 gram esrar ve çeşitli diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenin operasyonda, 1 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada 40 gram kokain, 10 gram esrar, 38 gram altın, 1 araç telsizi, 3 el telsizi, 1 laptop, 2 cep telefonu, 4 adet '0' ibareli plakalık pleksi, 1 uyuşturucu madde saklama kutusu, 1 tabanca ile 45 Euro, 2 Manat ve bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

