Mersin'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, dronla tespit edilen bir şüpheli uyuşturucu maddeyi balkondan atarken görüntülendi. Operasyonda toplam 9 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu maddeyi balkondan atma anı ise dron ile tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmalarında bir çok şüphelinin adresi belirlendi. Bunun üzerine özel harekat timleri ve dron destekli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu sırada dronla takip edilen evden şüphelilerden biri poşetle uyuşturucu maddeyi balkondan attı. O anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Operasyonda balkondan uyuşturucu atan şahsında aralarında olduğu 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 701 Gram Sentetik Kannabionid, 3 kilo 250 gram tütün, Kannabionid yapımında kullanılan kimyasal maddeler, çok miktarda metamfetamin, A/M ve Sentetik ecza maddesi, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 9 şüphelinin ifadeleri sonrasında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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