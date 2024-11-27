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Mersin'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Gözaltı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 648 gram bonzai, 607 gram kubar esrar, 107 gram metamfetamin, 108 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1'er adet tabanca, av tüfeği, bıçak ile bir miktar nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.

Mersin'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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