Mersin'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Gözaltı
Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 648 gram bonzai, 607 gram kubar esrar, 107 gram metamfetamin, 108 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1'er adet tabanca, av tüfeği, bıçak ile bir miktar nakit para ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.