Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Ö. ve B.T. gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 76 mermi, 1 adet namlusu kesik tüfek, 20 adet sentetik hap, 1.10 gram metamfetamin, 3,29 gram kubar esrar, 43 adet kenevir, 3.63 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 935 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü ifade edilirken, operasyon kapsamında bu şahıslardan uyuşturucu temin ettiği belirlenen 2 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.