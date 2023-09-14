Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Miktarlar Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bir kilo 910 gram kubar esrar, bir kilo 521 gram skunk ile 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bir kilo 910 gram kubar esrar, bir kilo 521 gram skunk ile 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden ekipler, şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen 3 ayrı operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir kilo 910 gram kubar esrar, bir kilo 521 gram skunk, 510 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN