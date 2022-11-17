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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada H.F., Y.E., İ.K., M.K, E.K. ve M.Ü. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ise 5 kilo 60 gram kubar esrar, 276 gram Skunk, 5.5 gram metamfetamin, 16.22 gram kokain, 3 gram eroin, 66 adet sentetik hap, 3 hassas terazi, 2 tüfek, 55 adet kartuş, 4 bin 15 TL para ve 4 adet çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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