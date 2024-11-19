Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir av tüfeği ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramada 3 kilo 28 gram kubar esrar, 703 gram metamfetamin, 525 gram bonzai, 83 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı serbest kaldı. - MERSİN