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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramada 3 kilo 28 gram kubar esrar, 703 gram metamfetamin, 525 gram bonzai, 83 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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