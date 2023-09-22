Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de jandarma ekiplerince son 1 haftada 9 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde elegeçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, yasadışı ekime karşı bağ, bahçe ve ormanlık alanlarda dron ve narkotik köpeklerin de desteği ile operasyon düzenledi. Tarsus, Erdemli, Mut, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen 11 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 9 kilo 452 gram kubar esrar, 566 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 4 hassas terazi, 17 uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 kilo bandrolsüz tütün, 2 bin 400 adet filtre ve 1 tabanca ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12.000 TL paraya da el konuldu.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi. - MERSİN