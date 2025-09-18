Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 10 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının süreceğini duyurdu.
Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ile birlikte 10 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı içerisinde 7 ilçede düzenlenen 9 ayrı operasyonda yapılan aramalarda 69 bin 980 gram kubar esrar, 6 bin 926 gram kokain, bin 793 kök kenevir bitkisi, 125 adet uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 28 av tüfeği mühimmatı, 1 tabanca, 1 şarjör ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MERSİN