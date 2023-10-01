Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 kilo 418 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu yetiştirildiği belirlenen Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 8 kilo 418 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa