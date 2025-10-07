Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 bin 868 kök Hint keneviri ve 27 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin 868 kök Hint keneviri, 27 kilo 450 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.