Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

5 kilo 620 gram esrar ile 578 kök Hint keneviri ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir adrese düzenlenen operasyonda 5 kilo 620 gram kubar esrar ile 578 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin uyuşturucu madde imal etmek amacıyla evinin bahçesine Hint keneviri ektiği, elde ettiği uyuşturucu maddeyi ise maddi kazanç sağlamak amacıyla sattığının bilgisini alan ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve uyuşturucu maddelere el koymak amacıyla takibe başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 5 kilo 620 gram kubar esrar, 578 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 3 esrar öğütme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.