Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda zulalanmış 943 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN