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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda zulalanmış 943 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa mersin Hukuk Suç

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