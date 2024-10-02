Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda zulalanmış 943 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN