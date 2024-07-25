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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de polisin yaptığı 3 ayrı çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'de polisin yaptığı 3 ayrı çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddenin şehirlerarası otobüs firmaları kullanılarak emanet eşya süsü verilip batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaşan Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 6 kilo 670 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan M.Y, M.T, N.D, H.D ve K.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde durumundan şüphelenilen Y. T.'nin sırt çantasında yapılan aramada 2,5 kilo alfa metilfenatilamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akdeniz ilçesinde yaptığı çalışmada da torbacı olarak tabir edilen İ.E gözaltına alınırken, 91 paket halinde 1 kilo 960 gram esrar, 27 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 76 bin 475 TL. uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

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