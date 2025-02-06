Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 210 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 15 gram UC maddesi, 14 adet uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN