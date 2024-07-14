Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut, Çamlıyayla, Toroslar ve Silifke ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu madde kullandığı, üretimini yapıp sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 535 kök kenevir, 2 kilo 410 gram kubar esrar ile 50 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN