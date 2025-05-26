Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haber Videosu

Mersin'de polis, 58 kilo 310 gram uyuşturucu hap ele geçirirken 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Polis tam 58 kilo 310 gram uyuşturucu hap ele geçirdi: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalandı, 58 kilo 310 gram olduğu öğrenilen binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü hassas ve titiz çalışmalarla uyuşturucu madde ticareti yapanlar tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüpheliler A.R, A,R,M.S.R ve H.S.'nin operasyonla yakalandı. Merkez Mezitli İlçesinde bir adreste ve araçta yapılan arama da çeşitli yerlere zulalanmış 58 kilo 310 gram captagon ele geçirildi. Uyuşturucu hapları ele geçirerek önemli bir operasyona imza atan polis 4 şüpheliyi emniyete götürdü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda yeni gelişme
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı

Galatasaraylı yıldızın çocuğundan kutlamalara damga vuran görüntü
Danla Biliç'ten dikkat çeken Bülent Cihantimur itirafı

Kalça dolgusu kaburgaya yayıldı! Doktorunu ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morata'nın kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti

EuroLeague yönetimine Fenerbahçe'yi şikayet etti
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Çiftler bugün evlenmek için birbirleriyle yarışıyor
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı

Galatasaray'da kalacak mı? Herkesin beklediği o soruya cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.