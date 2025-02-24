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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Mersin'de yapılan uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Gülnar ilçelerinde 8 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla 8 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 860 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 310 gram amfetamin, 32 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir hassas terazi ile 40 bin 960 TL ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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