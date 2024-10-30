Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde imal edilen bir iş yeri tespit edildi, 5 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde imal edilen bir iş yeri tespit edilip baskın yapıldı, yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde üretilen bir iş yeri tespit edildi. Bunun üzerine iş yerine operasyon gerçekleştirildi, 5 şüpheli yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda 8 kilo 384 gramı sıvı olmak üzere 16 kilo 168 gram metamfetamin, 63 kilo 690 gram metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucudan elde edilen 42 bin 400 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.T, S.T, H.B.Y, F.Ş ve B.M.T, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, H.B.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa mersin

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı! Evinde ve belediyede arama yapılıyor

 CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

Özel'den CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk tepki

 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

CHP'li başkan neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KASIM ARA TATİL (9 GÜNLÜK) NE ZAMAN BAŞLIYOR? İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? SON DAKİKA: Bitcoin artacak mı? Kripto paralar yükselir mi? 30 Ekim son gelişmeler! Remzi Kartal kimdir? PKK terör örgütü üyesi Remzi Kartal kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 30 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ronaldo'nun kaçan penaltısı (VİDEO İZLE) Al Nassr kupayı aldı mı, ne oldu? Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı mı, suçu ne? Ahmet Özer gözaltına alınmasının detayları… 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? Gül Onat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Gül Onat kaç yaşında, nereli? Gül Onat biyografisi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2025 RESMİ TATİLLER! 2025 resmi tatiller kaç gün, hangi günler, tarihleri ne zaman? Dilek Türkan kimdir? Dilek Türkan kaç yaşında, nereli? Dilek Türkan'ın hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.