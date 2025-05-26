Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli yakalandı ve çeşitli yerlere zulalanmış 58 kilo 310 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalandı, 58 kilo 310 gram olduğu öğrenilen binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü hassas ve titiz çalışmalarla uyuşturucu madde ticareti yapanlar tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüpheliler A.R, A,R,M.S.R ve H.S.'nin operasyonla yakalandı. Merkez Mezitli İlçesinde bir adreste ve araçta yapılan arama da çeşitli yerlere zulalanmış 58 kilo 310 gram captagon ele geçirildi. Uyuşturucu hapları ele geçirerek önemli bir operasyona imza atan polis 4 şüpheliyi emniyete götürdü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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