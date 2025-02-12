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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de polisin gerçekleştirdiği kovalamaca sonucunda bir otomobilde ele geçirilen 4 bin 256 adet uyuşturucu hap ile birlikte 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Mersin'de polisin takibe alarak kovalamaca sonrasında durdurduğu otomobildeki 4 şüpheli yakalandı, 4 bin 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı saha çalışmasında bir otomobili tespit etti. Belirlenen aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu otomobili durdurdu, içinde bulunan 4 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 4 bin 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K.'nin adresinde de arama yapan polis, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.U. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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