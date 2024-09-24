Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 101 adet hint keneviri, 683 gram kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus, Mezitli, Erdemli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 101 adet hint keneviri, 683 gram kubar esrar, 684 adet uyarıcı jel ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN