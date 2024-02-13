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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'in iki ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ve Mut ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinin araçları ve adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 27 gram toz esrar, 186 gram skunk maddesi, çeşitli miktarlarda kubar esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler ifade alınması ve gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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