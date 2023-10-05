Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde kenevir bitkisi eken şüphelileri tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3150 gram kubar esrar ve 358 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Merkez Toroslar ilçesinde 4 şüphelinin uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 3150 gram kubar esrar ile 358 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)