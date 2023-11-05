Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

MERSİN'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltı alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Erdemli, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit edildi. Şüphelileri takibe alan jandarma, adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 38 kilo kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, 230 gram kenevir tohumu, 8 adet sentetik uyuşturucu hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)