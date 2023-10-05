Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kilo 150 gram kubar esrar ile 358 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Toroslar ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden ekipler, şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 150 gram kubar esrar ile 358 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN