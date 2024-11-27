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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Mersin'de bir otomobilin stepne lastiğinde 4 kilo 218 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de bir otomobilin stepne lastiğinde 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kente gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda takibe aldıkları aracı durdurarak, narkotik köpeği 'Tokyo' marifetiyle arama yapan ekipler, otomobilin bagaj kısmındaki stepne lastiğinin içerisine gizlenmiş halde 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve G.K. isimli şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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