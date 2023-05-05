Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda Erdemli ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipleri iki ayrı operasyonda 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 492 adet uyarıcı madde niteliği taşıyan cinsel içerikli hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 1 adet kenevir bitkisi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelileri ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN