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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Mersin jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Mersin jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda Erdemli ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipleri iki ayrı operasyonda 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 492 adet uyarıcı madde niteliği taşıyan cinsel içerikli hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 1 adet kenevir bitkisi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelileri ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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