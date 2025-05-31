Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Bin 464 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Bin 464 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Mersin'de polis tarafından durdurulan bir araçta 14 koli içerisinde 38 bin 464 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli sürücü tutuklandı.

Mersin polisinin tespit edip dronla da takip ettiği bir araç durduruldu, 14 koli içerisinde 38 bin 464 adet sentetik ezca hapı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yürütülen hassas, titiz ve takipli çalışmalar sonucunda M.A.'nın kullandığı minibüs belirlendi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda dron ile de takip edilen minibüs belirlenen noktada ekipler tarafından durduruldu.Şüpheli sürücü M.A gözaltına alındı. Araçta 14 koli içerisinde 387 bin 464 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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