Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu madde 'skunk' ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada tespit edilip dronla takip edilen yolcu minibüsüne düzenlenen operasyonda 35 kilogram uyuşturucu madde 'skunk' ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin çalışmasında uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir yolcu minibüsü belirlendi. Belirlenen minibüs karadan ekipler tarafından havadan da ise İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği birimi tarafından takibe alındı. Takibe alınan minibüs Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Mersin'e girişte durduruldu.

Minibüste yapılan aramada 35 kilogram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.U. ve M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.U. nöbetçi mahkemede tutuklandı, M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

BM konuşmasıyla öne çıkan Şara'yla ilgili çok konuşulacak gerçek
Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı

Dünyanın takip ettiği zirvede Şara'dan sürpriz Türkiye mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onay çıktı! İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alacak

Avrupa ülkesi kararını verdi! Türkiye'den 45 adet satın alacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.