Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 341 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Mersin'de yapılan bir operasyonda, bir adreste 341 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir bitkisi eken ve satan şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'de bir adrese düzenlenen operasyonda 341 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde 1 şüphelinin uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiği, elde ettiği uyuşturucu maddeyi ise maddi kazanç sağlamak amacıyla sattığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 54 gram kubar esrar ile 341 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN