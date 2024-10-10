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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı. Operasyonda 5 kilo 245 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve silahlar ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirerek ticaretini yaptıkları belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda ormanlık alandaki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 kilo 245 gram kubar esrar, 20 kenevir tohumu, 5 av tüfeği, 2 tabanca, 2 dedektör, 3 yaban keçisi boynuzu ile 1 bıçak ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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