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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de yapılan bir operasyonda, bahçe ve saksılarda Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1,773 kök Hint keneviri ve 620 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de bahçe ve saksılarda Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda bin 773 kök Hint keneviri ile 620 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında iki ilçede 3 şahsın kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiği uyuşturucunun ticaretini gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin yakalandığı operasyonda ev ve eklentilerinde bahçe ile saksılara dikilerek yetiştirilmiş bin 773 kök kenevir ile 620 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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