Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ve Mut ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 55 gram bonzai, 248 gram kubar esrar, 10 kök kenevir, 157 adet uyuşturucu hap, 12 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ile 7 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN