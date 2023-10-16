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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke'de uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada 402 adet uyuşturucu hap, 90 gram esrar, 35 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.