Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kilo 228 gram kubar esrar, 6 kilo 130 gram skunk ile 234 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen üç ayrı operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 288 gram kubar esrar, 6 kilo 130 gram skunk ile 234 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN