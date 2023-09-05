Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 663 gram kubar esrar ile 674 kök hint keneviri ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 663 gram kubar esrar ile 674 kök hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde şüpheli şahıslara yönelik başlatılan araştırmalar sonucunda 3 şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlediği operasyon ile şahısları gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev, araç ve iş yerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 663 gram kubar esrar, 674 kök hint keneviri, 187 gram kenevir tohumu, 25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 1 hassas tartı, 1 esrar öğütücü aparat, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 7 bin 765 TL paraya el koydu.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN