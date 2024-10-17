Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, damlama sulama sistemli Hint keneviri yetiştiren 3 kişi yakalandı. Operasyonda 660 kök kenevir, 873 gram bonzai ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında damlama sulama sistemli Hint keneviri yetiştirilen sera kuran bir şüphelinin de olduğu 3 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Toroslar, Akdeniz ve Mut ilçelerinde bazı şahısların kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiği uyuşturucunun ticaretini yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen şüpheliler takibe alınarak operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir serada 660 kök kenevir, 873 gram bonzai ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

3 şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarma tarafından götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Kenevir mersin Hukuk

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Kara kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

 ABD'den Tel Aviv'e dev askeri sevkiyat

ABD'nin dev hediyesi Tel Aviv sokaklarında böyle görüntülendi
Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete bugün (17 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi! Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Şahinbey, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul'dan şiddet mi gördü? Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul kim? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17-18 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Kağıthane, Esenyurt, Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.