Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Silifke ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, adreste yaptığı aramalarda 402 uyuşturucu hap, 90 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.