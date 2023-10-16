Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 402 uyuşturucu hap, 90 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
MERSİN - Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Silifke ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, adreste yaptığı aramalarda 402 uyuşturucu hap, 90 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.