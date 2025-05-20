Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 280 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 280 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Mersin polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 12 koli içinde 280 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir araçta 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda bir kamyonet belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda araç durdurularak yapılan aramada 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde şüpheliler H.K. ve K.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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