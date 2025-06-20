Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Mersin polisinin yaptığı çalışmada minibüsle yün torbaları içinde sevk edilen 45 paket halinde 23 kilo 654 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu uyuşturucu sevkiyatı belirlendi. Takibe alınan minibüs Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Serbest Bölge Gişeleri'nde durduruldu. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan detaylı aramada yün çuvalları içinde 45 paket halinde toplam 23 kilo 654 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN