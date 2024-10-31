Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin polisinin yaptığı çalışmada, bir tırda bulunan mobilyaların kapaklarının içine özenle zulalanmış 13 paket halinde 20 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmada Mersin-Antalya D-400 kara yolunun Silifke ilçesi sınırlarındaki bir tır belirlendi. Tıra yönelik kara yolunda düzenlenen operasyonda araç durduruldu, şüpheli sürücü gözaltına alındı. Tırın dorse kısmında narkotik köpekleriyle yapılan detaylı aramada mobilya kapaklarının içerisine gizlenmiş 13 paket halinde 20 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.E., emniyetteki ifadesinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı. - MERSİN