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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tespit edildi. Zanlılar otomobilleri durdurularak gözaltına alındı ve yapılan aramada 10 kilo 130 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.