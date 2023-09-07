Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen zanlıları takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılara ait evlerde arama yapan ekipler, 683 gram kubar esrar, 534 kök Hint keneviri, 2 adet uyuşturucu madde likiti ile 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN